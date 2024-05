Ruba borse alle turiste In manette

(Di lunedì 20 maggio 2024) La Squadra Mobile, durante un servizio di prevenzione, ha notato un uomo che, dopo aver seguito con attenzione alcuni stranieri in piazzale Loreto, è salito sul bus 91 per scendere in via Sammartini nei pressi di un albergo. Pochi minuti dopo, l’uomo ha visto arrivare una coppia che, con trolley al seguito, è entrata in uno stabile: intrattenutosi pretestuosamente nei pressi delle cassette postali si è avvicinato alla donna e, dopo averle rivolto la parola con l’intenzione di distrarla, con un gesto fulmineo si è impossessato della sua borsa di colore blu che la stessa, una turista australiana di 46 anni, aveva adagiato sulla scala al suo fianco. Immediatamente dopo, è uscito di corsa dall’atrio dello stabile ed è scappato verso via Tonale ma è stato immediatamente bloccato e perquisito dai poliziotti che lo seguivano. La donna è tornata in possesso della sua borsa che conteneva ...

