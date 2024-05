Roma - ladri in casa di Matteo Salvini | presa di mira la cassaforte

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sono entrati approfittando dell’assenza del padrone die hanno cercato di aprire la. La scorsa notte a essere statadiè stata l’abitazione del vice presidente del Consiglio dei Ministri,, in via del Nuoto nel quartiere Farnesina a. La Polizia corre adiper un tentato furto – repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Si sono introdotti nell’abitazione vuota È successo poco prima di mezzanotte, tra domenica e lunedì 20 maggio, i topi d’appartamento sapevano, evidentemente, che innon c’era nessuno e si sono introdotti. In breve hanno individuato lae hanno cercato di aprirla senza riuscire. Ma devono aver fatto troppo rumore, ...

Oggi Matteo Renzi sarà a Loreto, per l’evento ‘Europa tra radici e futuro’. L’ex presidente del consiglio, candidato nella lista Stati Uniti d’Europa, inizierà con una visita alla Basilica della Santa Casa prevista per le 15.30. La giornata poi ...

In arrivo il decreto ‘Salva Casa’: ecco cosa si potrà sanare - In arrivo il decreto ‘Salva casa’: ecco cosa si potrà sanare - Con il decreto 'salva casa' proposto da matteo Salvini si potranno sanare le irregolarità interne delle abitazioni, come tramezzi in cartongesso e soppalchi ...

