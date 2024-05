Roma | controlli al mercato di Porta Portese - sequestrati articoli contraffatti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Nova) – Durante idomenicali delle pattuglie della polizia locale diCapitale nell’area dello storicodi, gli agenti del XII Gruppo Monteverde, sono intervenuti ieri in prossimita’ dei banchi regolari, dopo aver intercettato alcuni venditori abusivi, intenti ad esporre a terra scarpe, vestiario e borse, il tutto con marchidi note aziende della moda e pronti per la vendita illegale: oltre 200 gliper i quali e’ scattato il sequestro penale. Nel corso delle verifiche nella zona, le pattuglie hanno proceduto ad ulteriori sequestri di circa 500 prodotti, perlopiu’ oggettistica varia e ciarpame, che sono stati affidati all’Ama per il successivo smaltimento.