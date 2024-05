Roland Garros 2024 - Napolitano e Gigante promoss - Zeppieri vince il der -y, sorprende Bellucci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Buona giornata per gli italiani nelle qualificazioni del: ben quattro azzurri sono approdati al secondo turno, con soli due azzurri eliminati (con un derby). Bel successo per Stefanoche ha sconfitto il talentino croato Dino Prizmic con il punteggio di 7-6(3), 6-3. Il giocatore piemontesein due ore di gioco un match che nascondeva alcune insidie, malgrado che il balcanico classe 2005 rientrasse da due mesi di inattività. L’azzurro era sotto 3-0 nel primo set e 3-1 30-40 nel secondo set, ma in entrambi i casi è riuscito a rimontare. L’attuale numero 125 del mondo affronterà un altro giovane come il giapponese Shintaro Mochizuki al prossimo turno. Brillante successo nel derby per Giuliocontro Stefano Travaglia per 6-3, 6-2. Il romano ha ...