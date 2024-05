Roberto de Zerbi | ‘Non ho avuto offerte’

(Di lunedì 20 maggio 2024) 2024-05-20 09:01:27 Il web non parla d’altro: Il boss uscente del Brighton,de, insiste che non gli è stato ancora offerto un altro lavoro. I Seagulls hanno annunciato che l’italiano lascerà il club dopo la partita di domenica contro il Manchester United all’Amex, vinta 2-0 dagli ospiti. Il 44enne era stato legato a una serie di grandi lavori in tutta Europa, tra cui Liverpool e Bayern Monaco, ma dopo la partita deha detto alla BBC Sport: “Al momento, niente. Non c’è nessun club, nessuno ha offerto (un accordo).” Leggi le nostre altre notizie sportive: Arteta promette di consegnare il titolo di Premier League all’Arsenal dopo la delusione dell’ultima giornataGuardiola pronto a ripartire dopo che il Manchester City ha scritto la storiaRiepilogo della Premier League: come si è svolta l’ultima giornata lontano dalla ...

Il Brighton con una vittoria manterrebbe la parte sinistra della classifica classificandosi al decimo posto. Non è certo una prospettiva allettante per un club che era arrivato a giocare le coppe europee, ma ci sono delle attenuanti per il tecnico ...

