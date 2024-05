ROBERTO ALESSI A BUBINO | IL MIO NUOVO LIBRO - LE OSPITATE DA MATANO E SU AMADEUS VI DICO…

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 20 maggio 2024), direttore di Novella 2000, torna suBlog. Da qualche giorno possiamo trovare in libreria il suo“Tentazioni e Castighi. Il gossip è la prima forma di democrazia” per l’editore Morellini. 50 anni di vita mondana e storie del mondo dello spettacolo che hanno riempito le pagine di tutte le riviste cronaca bianca e costume. (a cura di Luca Germanò) Cosa ti ha spinto a scrivere questo? L’ho scrittolo perché me lo hanno chiesto e mi è sembrato divertente riunire una cinquantina di ricordi legati ai personaggi del mondo dello spettacolo. Spero che possa divertire il lettore come mi sono divertito io a scriverlo. Qual è il capitolo al quale sei più affezionato? Mi diverte molto un capitolo in cui si parla di una serata con Dalila di Lazzaro e Alba Parietti a Parigi. ...