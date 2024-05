Rischio di un imminente attacco proprio contro Teheran | la guerra potrebbe non fermarsi alla Palestina - parola dell’esperto

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’Iran piange la morte del suo presidente deceduto nello schianto, per cause ancora da accertare, dell’elicottero sul quale volava insieme ad una delegazione del suo governo Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è morto in un incidente di elicottero. Si stava recando dalle zone di confine nordorientalicittà di Tabriz, nella provincia dell’Azerbaigian orientale, dove doveva inaugurare una raffineria, con lui è morto anche il ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahia e nessun passeggero è sopravvissuto all’incidente. Una morte scioccante – Cityrumors.it -Ansa foto Dopo ore di ricerca, la speranza è definitivamente andata perduta quando il velivolo è stato trovato grazie all’intervento di un drone turco che ha sorvolato la zona dando così la certezza della morte del 63enne presidente. Ma non è ancora chiaro cosa sia successo, in quanto l’incidente è avvolto nel ...

