Riforma costituzionale - attenzione alla ‘mistica della governabilità’

(Di lunedì 20 maggio 2024) di Carmelo Sant’Angelo La storia delle riforme costituzionali in Italia si connota per una serie di riforme puntuali, compiutamente realizzate, e per una lunga teoria di riforme più o meno organiche, quasi sempre solo tentate. Nella prima fasestoria repubblicana, si assiste ad una lotta per la Costituzione: l’intento delle forze politiche era, cioè, quello di dare concreta attuazione al progetto, integrandone il testo. Giàfine degli anni 70 (quindi, molto primadel titolo V – l. cost. 3/2001) si apre una nuova stagione, nella quale fa ingresso una esplicita lotta sulla Costituzione. Si afferma, cioè, la volontà delle forze politiche di procedere a riforme organiche e complesse, in discontinuità con il dettatodel 1948. Non a caso ...

