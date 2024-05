Ranking WTA aggiornato a lunedì 20 maggio | Paolini perde una posizione - Cocciaretto 52°

Non mancano movimenti nella top 10 del Ranking ATP, aggiornato quest’oggi, lunedì 20 maggio , dopo gli Internazionali d’Italia al Foro Italico. La top 3 non cambia con Novak Djokovic, davanti a Jannik Sinner (che punta la vetta in attesa di ...

Ranking ATP aggiornato a lunedì 20 maggio: Darderi in top 50, Passaro scala 107 posizioni - ranking ATP aggiornato a lunedì 20 maggio: Darderi in top 50, Passaro scala 107 posizioni - Non mancano movimenti nella top 10 del ranking ATP, aggiornato quest’oggi, lunedì 20 maggio, dopo gli Internazionali d’Italia al Foro Italico. La top 3 non cambia con Novak Djokovic, davanti a Jannik ...

Nations League di Volley Femminile, l’Italia batte la Turchia: arrivano punti preziosi nel World Ranking - Nations League di Volley Femminile, l’Italia batte la Turchia: arrivano punti preziosi nel World ranking - Dopo la Polonia, abbiamo ottenuto qualche punto del World ranking contro Germania e Bulgaria e in questa corsa tutto fa brodo, mentre stasera gli oltre 10 guadagnati ci mettono in una posizione ...

Volley femminile, l’Italia fa un passo verso le Olimpiadi: come cambia il ranking con la vittoria sulla Turchia - Volley femminile, l’Italia fa un passo verso le Olimpiadi: come cambia il ranking con la vittoria sulla Turchia - senza tra l’altro dimenticare che l’Italia ha alle proprie spalle anche Cina, Giappone e Canada, dunque pure loro dovrebbero disputare una Nations League di spessore. Di seguito il ranking FIVB ...