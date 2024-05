Raisi? Eichmann che eseguiva ordini La morte destabilizza l' Iran

L’Iran è stato sconvolto dalla morte del presidente Ebrahim Raisi e del Ministro degli Esteri Hossein Abdollaihan in un tragico incidente in elicottero di ritorno da un viaggio di Stato in Azerbaijan. Come cambieranno gli scenari strategici e politici della Repubblica Islamica, al centro di un Medio Oriente in fiamme? Ne parliamo con Alessandro Cassanmagnago, storico, politologo e studioso di Medio Oriente, specializzato nella Repubblica Islamica.

