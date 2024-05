Quote rosa - fregatura assicurata | che ridere la lista esclusa per troppe donne

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo venitemi un po’ a dire che sprecoparolacce, che perculo, che non mi tengo, che non rispetto nessuno: alòrs, in Puglia hanno squalificato la“Laforgia sindaco” in supporto alla candidata presidente del municipio IV di Bari, Giusy Giannelli, per eccesso di. Dieci su dodici ne hanno messe, disgrazièti maledètti, quando il regolamento dice chiaro che al massimo potevi infilarcene i due terzi. Alòrs, come si fa poi a non dire: ma saranno scemi, ma si può essere più scemi? Ed è un avvocato a non sapere come funziona: beh ma come si fa! Ah, che vergògna! Manco le basi der mestiere t’aricordi, ma che caz**, ah Micheleee! E va beh, sarai comunista cosììì, sarai femminista cosììì!, ma questa dell’esubero di signore è proprio una roba da fregnoni, da fregnacciari, e su, e nnamo! Poi fanno i convegni, tutti che parleno ...