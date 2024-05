Quanto ha guadagnato Sarah Toscano ad Amici 23? Ecco come spenderà il montepremi della vittoria

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 20 maggio 2024)non si è solo aggiudicata ladel circuito canto alla finale di23, ma è stata anche la vincitrice assoluta di questa edizione, portando a casa unda capogiro. La promettente stella del pop ha poi rivelato ai microfoni di TvBlogintende impiegare la vincita ottenuta al talent show di Maria De Filippi. Ma vediamoha vinto per esattezza.23: i premi vinti daNella finalissima del Serale di23, andata in onda in diretta su Canale 5 il 18 maggio 2024,ha scalato la classifica aggiudicandosi ildel vincitore dal valore di 150.000 euro in gettoni d’oro. ...