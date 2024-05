Qualiano Santa Maria delle Grazie | rimossi i rifiuti - sempre parzialmente

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024): dopo il nostro articolo– ancora una volta– i– ma solo– iin via. Dopo il nostro articolo pubblicato cinque giorni fa, dal titolo “davanti la cabina Enel” il personale addetto con due mezzi – uno per gli ingombranti e uno per i– rimuovendo quanto era appoggiato sulle porte della cabina dell’enel. Nel frattempo si era aggiunto lo scheletro di un ...