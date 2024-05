Probabili Milan-Salernitana - trentottesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Leformazioni di, match valevole per lae ultimadel campionato di. La compagine rossonera vuole chiudere questa complicata stagione nel miglior modo possibile, portando a casa una vittoria davanti ai propri tifosi. La formazione granata, dal suo canto, spera di strappare un punto a San Siro per poi iniziare a preparare il prossimo campionato diB. La partita è programmata per le ore 20:45 di sabato 25 maggio allo stadio Giuseppe Meazza, visibile in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Stefano Pioli e Stefano ...