Previsioni meteo in Italia - in arrivo violenti temporali e intensi nubifragi | allerta al Centro-Nord

Le Previsioni meteo per l’inizio di questa settimana non lasciano presagire nulla di buono, con l’ennesima perturbazione in arrivo al Centro-Nord che porterà piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord . Tra lunedì pomeriggio e martedì mattina ...

Milano , 20 maggio 2024 – Non è ancora arrivato il momento di riporre ombrelli e impermeabili: il Meteo infatti continuerà a essere perturbato, con piogge e temporali previsti anche per questa settimana in tutta la regione. Dopo la tregua del fine ...

(Adnkronos) – Il maltempo sull'Italia non accenna a finire, ma porterà ancora sul territorio forti precipitazioni, Temporali e nuovi nubifragi . Queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi , lunedì 20 aprile, e per i prossimi ...

Meteo, temporali e nubifragi dopo la tregua. Torna anche la grandine: calo termico in arrivo, ma non per tutti - meteo, temporali e nubifragi dopo la tregua. Torna anche la grandine: calo termico in arrivo, ma non per tutti - Tregua apparente per il maltempo. Dopo una domenica con più sole per le regioni settentrionali, una nuova ondata di temporali e nubifragi tornerà ad abbattersi sulle stesse ...

Piazza Armerina: previsioni meteo per l’inizio della settimana - Piazza Armerina: previsioni meteo per l’inizio della settimana - Con l’inizio della nuova settimana, Piazza Armerina vedrà un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Dopo giornate caratterizzate da temperature al di sopra della media stagionale, il cielo si pr ...

Maltempo Roma, quando e dove piove: rischio bomba d'acqua. Le previsioni meteo di oggi e dei prossimi giorni - Maltempo Roma, quando e dove piove: rischio bomba d'acqua. Le previsioni meteo di oggi e dei prossimi giorni - Rischio maltempo a Roma. Secondo le previsioni potrebbe arrivare nella giornata di lunedi 20 maggio un vera e propria bomba d'acqua. Dopo settimane caraterizzate da sole e clima quasi ...