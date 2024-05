Premier league Pep & the City nella storia E’ il quarto titolo inglese di fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il Manchesterconquista per la quarta volta diil, record assoluto nel campionato. La squadra di Pep Guardiola ha battuto nell’ultima giornata il West Ham Utd per 3-1: doppietta di Foden (foto) nel primo tempo, accorcia Hurdus al 42’, terza rete dei Citizen al 59’ a cura di Rodri. I Citizens, prima del match di ieri, si erano presentati a +2 sull’Arsenal secondo: una vittoria così è bastata – i Gunners di Arteta ieri si sono imposti per 2-1 sull’Everton – per mettere in bacheca un’altra, la decimadel club e la sesta negli ultimi sette anni. Una serie di trionfi impressionante, e anche se la Champions è già sfumata in semifinale ...