Preghiera della sera 20 Maggio 2024 | Non scacciarmi Signore

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Non”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Liberami da me stesso” . É la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special ...

“Vieni in mio aiuto” . Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. ...

Cei: stasera in preghiera per la pace - Cei: stasera in preghiera per la pace - Si svolgerà questa sera, 20 maggio, alle 21, nella Basilica di San Pietro, un momento di preghiera per invocare la pace e il conforto per quanti soffrono a causa dei conflitti in corso. Parteciperanno ...

Gaza, il racconto di Pizzaballa alla Cei: «Ho trovato dolore ma non rabbia. Spero che questo incubo finisca presto» - Gaza, il racconto di Pizzaballa alla Cei: «Ho trovato dolore ma non rabbia. Spero che questo incubo finisca presto» - I vescovi italiani, lunedì sera, si sono ritrovati nella basilica di San Pietro, una Veglia di preghiera per la Pace in Israele e Palestina e nel resto del mondo. E hanno ascoltato il patriarca di ...