(Di lunedì 20 maggio 2024) Laesterna perfetta, la più grande di-7 dal 1997 ad oggi, consegna ai Minnesota Timberwolves la finale di Western Conference contro i Dallas Mavericks, a spese deiNuggets che perdono 90-98 e abdicano sul proprio campo dopo essere saliti sul +20 al terzo quarto. Per il sesto anno consecutivo ci sarà quindi una nuova squadra campione NBA: il cerchio si restringe tra Boston e Indiana a Est e Minnesota e Dallas a Ovest. Le finali di conference inizieranno nella notte tra martedì e mercoledì con-1 tra Celtics e Pacers. Alla Ball Arena di, due minuti dopo l’inizio del terzo quarto, con isotto di 20, è iniziata una nuova partita, che Minnesota si è portata a casa con il parziale di 60-32. Manifesto della(e forse della serie) ...

Playoff NBA 2024, i T’Wolves sfoderano la rimonta record in gara-7: Denver eliminata - Playoff NBA 2024, i T’Wolves sfoderano la rimonta record in gara-7: Denver eliminata - La rimonta esterna perfetta, la più grande di gara-7 dal 1997 ad oggi, consegna ai Minnesota Timberwolves la finale di Western Conference contro i Dallas Mavericks, a spese dei Denver Nuggets che ...

OLYMPIACOS, Rimonta con Jovetic e tiene l'Europa - OLYMPIACOS, rimonta con Jovetic e tiene l'Europa - Nell'ultimo turno della fase playoff della Super League greca, l'Olympiacos rimonta due gol al Panathinaikos (degli ex Vitor Hugo e Dragowski rimasti in panchina) e pareggia per ...

JOVETIC, Coi viola mia gara del cuore. Giochiamo in casa - JOVETIC, Coi viola mia gara del cuore. Giochiamo in casa - "Sarà la mia partita del cuore. A Firenze ho ancora casa, vicino allo stadio. I legami, certi legami, non si dissolvono". Parole di Stevan Jovetic. Il ...