Pizza - indagine Cna Agroalimentare | vince l’ottimism - un operatore su due punta sulla crescita anche quest’anno

(Di lunedì 20 maggio 2024) ROMA – Cinque pizzerie su dieci sono fiduciose di aumentare il loro fatturato. Tre su dieci prevedono un andamento in linea con il 2023. E solo poco meno di due su dieci temono un calo lieve (11,5%) o importante (7%). Insomma,per il 2024 niente (o quasi) crisi per i “iuoli” e la loro arte, riconosciutadall’Unesco quale “patrimonio dell’umanità”. È quanto emerge dall’Osservatorio2024, l’che come di consueto “sforna” CNAin occasione di Tutto, il Salone internazionale dellache si tiene a Napoli. “La, simbolo del Made in Italy, è diventata uno dei piatti più consumati al mondo. Non a caso. Risponde – osserva il ...

Milan, che ti succede Ora è Fonseca il nome in pole per la panchina, ma i tifosi (di nuovo) non sono d’accordo - Milan, che ti succede Ora è Fonseca il nome in pole per la panchina, ma i tifosi (di nuovo) non sono d’accordo - Il silenzio è stato quasi surreale e ha fatto più rumore (si passi l’antitesi) della sconfitta contro il Torino. Era pieno il settore ospiti all’Olimpico per la partita del Milan contro i granata. Una ...

Dossier parchi rifiuti free: maglia nera per l’Aspromonte - Dossier parchi rifiuti free: maglia nera per l’Aspromonte - Nei 498 comuni dei 24 Parchi nazionali la raccolta differenziata fatica a decollare: nel 2022 la media di RD è del 59,62% ...

I VOTI DI STAGI. UAE IN SCIA A TADDEO, LA INEOS VINCE L'ALTRO GIRO, BENE BORA, DECATHLON E LE PICCOLE ITALIANE - I VOTI DI STAGI. UAE IN SCIA A TADDEO, LA INEOS VINCE L'ALTRO GIRO, BENE BORA, DECATHLON E LE PICCOLE ITALIANE - TEAM JAYCO ALULA. 6. Sono mancate le volate di Mezgec e Ewan, poi è mancato soprattutto Dunbar, ritiratosi nella prima settimana. Tiene in piedi la baracca Filippo Zana, che era venuto qui per provare ...