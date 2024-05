Pittelli colluso con la cosca Mancuso Era a disposizione del boss | le motivazioni della condanna a 11 anni dell’ex senatore di Fi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Luigisi rivolgeva asapendo di poter contare sulla fitta rete di relazioni del difensore, politico navigato, onde consolidare il radicamento e la forte penetrazione‘ndrangheta in ogni settoresocietà civile: nella magistratura, nelle forze dell’ordine, nelle università, negli ospedali più rinomati, all’interno dei servizi segreti, nella politica, negli affari, nelle banche, così consentendo alladi rafforzare il proprio potere criminale”. Sono impietosi i passaggisentenza Rinascita-Scott con cui il Tribunale di Vibo Valentia ha motivato gli 11di carcere inflitti in primo grado all’exdi Forza Italia Giancarloto per ...