(Di lunedì 20 maggio 2024) La Polizia haun uomo di 37 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia dopo che l'ex compagna, 34enne, temendo per la propria incolumità, ha chiamato il 112Nue. La donna che aveva interrotto la relazione il giorno precedente, ha scoperto l'uomola sua abitazione L'articolo proviene da Firenze Post.

Pistoia: perseguita la ex e si presenta sotto casa con un martello. Arrestato - pistoia: perseguita la ex e si presenta sotto casa con un martello. arrestato - La Polizia ha arrestato a pistoia un uomo di 37 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia dopo che l'ex compagna, 34enne, temendo per la propria incolumità, ha chiamato il 112Nue. La donna che a ...

Col martello sotto casa della ex, arrestato 37enne a Pistoia - Col martello sotto casa della ex, arrestato 37enne a pistoia - Il giorno prima era finita la loro segnalazione, poi l'uomo, un 37enne italiano, si è presentato a casa della ex, una 34enne che temendo per la sua ...

Violenza di genere, attendeva sotto casa la sua ex con un grosso martello nell'auto: arrestato 37enne - Violenza di genere, attendeva sotto casa la sua ex con un grosso martello nell'auto: arrestato 37enne - Nell’ambito della costante attività finalizzata alla repressione degli episodi di violenza di genere, un equipaggio della polizia di Stato - ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di pistoia ...