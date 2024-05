Piano salva casa di Salvini - cosa c' è dentro

I carabinieri della stazione di Librino hanno salvato la vita a una donna di circa 70 anni, che sabato mattina ha tenta to il suicidio cercando di gettarsi dal balcone della sua abitazione al sesto piano di una palazzina in viale ...

Museo Ginori verso la riapertura, al via i lavori di ristrutturazione - Museo Ginori verso la riapertura, al via i lavori di ristrutturazione - (Adnkronos) – Nuovo capitolo nella storia del Museo Ginori di Sesto Fiorentino che custodisce migliaia d oggetti di porcellana e maiolica degli ultimi tre secoli: è stato consegnato il cantiere per da ...

Piano Salva Casa, il CdM prepara il decreto: ecco cosa prevede - piano salva Casa, il CdM prepara il decreto: ecco cosa prevede - Il piano salva Casa si articola su tre livelli crescenti di irregolarità da sanare: ecco quali sono e chi dovrà pagare.

In arrivo il decreto ‘Salva Casa’: ecco cosa si potrà sanare - In arrivo il decreto ‘salva Casa’: ecco cosa si potrà sanare - Con il decreto 'salva casa' proposto da Matteo Salvini si potranno sanare le irregolarità interne delle abitazioni, come tramezzi in cartongesso e soppalchi ...