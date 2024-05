Perché la lotta palestinese non c’entra nulla con l’antifascismo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag – Nelle ultime settimane si sono moltiplicate a macchia d’olio le mobilitazioni e le proteste, soprattutto tra gli studenti, in seguito all’acuirsi degli interventi militari di Israele in Palestina. L’ondata di occupazioni e manifestazioni a sostegno della causascoppiata nei principali college americani da Yale a Berkeley passando per la Columbia, con centinaia di manifestanti arrestati, ha contribuito a nuove mobilitazioni anche negli atenei italiani. A livello mediatico l’egemonia politica di queste iniziative è ad appannaggio dei vari collettivi e movimenti di sinistra e dell’area antifascista, utilizzati dal mainstream per ridurre il problema a piccoli tafferugli con la polizia e turbamenti alla normalità quotidiana. La vera natura dellaMa la realtà è ben diversa. ...