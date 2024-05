Perché i bambini in Corea del Sud fanno causa al governo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 20 maggio 2024) Isudni intentanoalper il cambiamento climatico Neonati,e adulti indel Sud citano in giudizio ilper l’inadeguata azione sul cambiamento climatico. La Corte costituzionale sudna sta valutando il caso, che potrebbe avere un impatto significativo nella regione. Il contesto globale Questo caso non è isolato: simili azioni legali sono state intraprese in vari paesi, da Stati Uniti a Brasile. L’obiettivo è chiaro – spingere tutti i paesi a prendere azioni decisive per affrontare la crisi climatica che minaccia il diritto di vivere in un ambiente sano. Un simbolo potente Uno dei L'articolo proviene da News Nosh.