Perché festeggiamo il 20 maggio la Giornata mondiale delle api?

Oggi più che mai le api sono in pericolo, è una certezza: ecco perché l’Onu festeggia ogni 20 maggio una Giornata dedicata a questi insetti. Si tratta di animali la cui incolumità è attualmente messa a rischio dall’inquinamento atmosferico, e non ...

Firenze, 19 maggio 2024 - Con 44 Banche del latte Umano Donato (Blud), l'Italia continua a mantenere il suo ruolo di leader in Europa, ma non è ancora sufficiente per tutti i neonati prematuri ed i lattanti in emergenza che ne hanno bisogno nel ...