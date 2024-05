Percassi | Solo bravi e ora l’Europa League

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Oltre duemila tifosi nerazzurri sabato notte hanno festeggiato, davanti ai cancelli del centro sportivo di Zingonia, l’Atalanta rientrata vittoriosa da Lecce dove ha conquistato la quarta qualificazione in Champions negli ultimi sei anni. Qualcosa di incredibile per una città come Bergamo e per una squadra che fino al 2010 era abituata a fare l’ascensore con la serie B in un normale fisiologico su e giù. Restandoagli ultimi quarant’anni la Dea era retrocessa sei volte (1987, 1994, 1998, 2003, 2005 e 2010) prima del ritorno della famigliaal timone societario. Da allora, dopo l’immediato ritorno in A nel 2011, tredici stagioni consecutive nella massima serie e, a partire dal 2017, dal ciclo trionfale targato Gasperini, sette qualificazioni europee di cui quattro alla Champions e sei campionati sopra l’asticella dei 65 punti. "Questa è ...