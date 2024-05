Per votare alle elezioni europee 2024 non serve il Green Pass

(Di lunedì 20 maggio 2024) «Non possoperché non ho il». Questa è in sintesi la teoria che viene diffusa dagli ambienti No Vax sui social, facendo intendere che senza la certificazione verde non si possa esprimere il proprio diritto di votoche si terranno l’8 e 9 giugno prossimi in Italia, in concomitanza con gli altri Paesi membri dell’Unione. Tuttavia, pernonil. Il messaggio viene diffuso al fine di incentivare l’astensione. Per chi ha fretta: Si sostiene che ilsia necessario per...

Si vota sabato 8 giugno d alle 14 alle 22 e domenica 9 giugno d alle 7 alle 23 per le elezioni europee 2024 e per le elezioni amministrative in 3700 comuni. Sarà possibile effettuare viaggi andata e ritorno in treno e in aereo: offerte fino al 70% ...

È un potere che condividiamo come parte della società. A un passo d alle europee , è parte fondamentale del cammino verso una piena inclusione in contesti internazionali

Nel mese di giugno i cittadini italiani sono chiamati a partecipare alle Elezioni europee e comunali 2024 . In Europa si devono rinnovare i membri del Parlamento europeo, in base alla quota fissata per l’Italia. ...

Elezioni Europee, a Salerno nasce il "comitato per Giorgia Meloni" - elezioni Europee, a Salerno nasce il "comitato per Giorgia Meloni" - "Attraverso il 'Comitato per Giorgia Meloni candidata per l'Europa' si cercherà di interessare e appassionare una quanto più larga fetta di popolazione che, votando e facendo votare Giorgia, darà ...

Fac-simile scheda elettorale elezioni europee 2024: ecco come votare correttamente - Fac-simile scheda elettorale elezioni europee 2024: ecco come votare correttamente - elezioni europee 2024, il fac-simile della scheda elettorale di tutte e cinque le circoscrizioni: ecco cosa si deve fare per votare correttamente il prossimo 8 e 9 giugno.

Elezioni Europee 2024, Bandecchi (AP): “Partiamo da qui per puntare alle prossime Politiche” - elezioni Europee 2024, Bandecchi (AP): “Partiamo da qui per puntare alle prossime Politiche” - “L’ostracismo verso Alternativa Popolare esiste perché politicamente Bandecchi un certo interesse ce l’ha. Per noi le elezioni europee sono un punto di partenza”. Così Stefano Bandecchi, segretario di ...