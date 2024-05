Paura - panico e sgomberi nei Campi Flegre - ancora scosse lunghe e forti | 3 9 alle 21 46

POZZUOLI, Napoli – Tanta paura, non solo per il Terremoto e quella scossa delle 20.10, di magnitudo 4.4, la più forte negli ultimi 40 anni in questo martoriato territorio vulcanico. Ma anche per ciò che questo ennesimo sciame sisimico può indicare: la risalita del magma ed una eruzione della Solfatara. Però gli esperti dicono che non c’è al momento evidenza di alcuna risalita pericolosa del magma.

Le numerose scosse di Terremoto che si sono susseguite lunedì sera nel territorio dei Campi Flegrei - una vasta area di origine vulcanica situata a nord-ovest di Napoli - ha causato crepe e cadute di intonaci e calcinacci in diversi edifici, ma al momento non ci sono notizie di feriti. In un video, diffuso dal Comune di Pozzuoli, si vedono i prodotti caduti dagli scaffali in un supermercato Conad di Pozzuoli, mentre clienti e dipendenti sono scappati fuori per la paura.

