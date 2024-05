Parla Bergoglio | Benedire unioni gay? Non posso - va contro legge della Chiesa

(Di lunedì 20 maggio 2024) In un'intervista papa Francesco precisa che le benedizioni di "Fiducia Supplicans" valgono per le singole persone omosessuali. Poi difende i migranti

Chico Forti e quel tappeto rosso srotolato dal governo che allontana Biden e parla ai populisti - Chico Forti e quel tappeto rosso srotolato dal governo che allontana Biden e parla ai populisti - È sempre una buona notizia quando un cittadino italiano, condannato per reati all’estero, ha la possibilità di scontare la pena in patria, non costretto in un penitenziario remoto, privo del sostegno ...

Verona, l’abbraccio del Papa a palestinesi e israeliani - Verona, l’abbraccio del Papa a palestinesi e israeliani - Vaticano (Italia) bergoglio sferza i capi di Stato: «La pace si fa con le mani e gli occhi dei popoli coinvolti. Chiedete ai leader di ascoltarvi perché gli accordi nascano dalla realtà». Di Valerio G ...

Terminata la visita di Papa Francesco a Verona, una giornata densa di appuntamenti - Terminata la visita di Papa Francesco a Verona, una giornata densa di appuntamenti - La visita pastorale a Verona di Papa Francesco è stata densa di appuntamenti. “ La pace non sarà mai frutto della diffidenza, dei muri, delle armi puntate gli uni contro gli altri ”. Queste le parole ...