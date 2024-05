Paolo Berlusconi si ri-buttta nel vecchio business dello smaltimento dei rifiuti

Mentre il colosso dell’auto cinese Dongfeng si dice sia in trattativa con il governo Italia no per aprire una fabbrica da 100mila veicoli l’anno, Paolo Berlusconi la accompagna sul mercato Italia no, investendo nel 10% di DF Italia , il rivenditore ...

Paolo Berlusconi mentre è decollato con la nuova Df Italia per portare le auto mobili cinesi di DongFeng in Italia, non ha però dimentica to i suoi vecchi business . E così Dopo oltre vent’anni dall’aver patteggiato nel 2002 una condanna ad un anno e ...

Lorenzo Berlusconi, il figlio di Piersilvio vince il campionato di boxe. Il padre: «Il combattimento insegna l'umiltà» - Lorenzo berlusconi, il figlio di Piersilvio vince il campionato di boxe. Il padre: «Il combattimento insegna l'umiltà» - A 13 anni si è aggiudicato domenica a Genova il titolo nella categoria«Contatto leggero». A sostenerlo c'era anche l'ad di Mediaset. L'organizzatore:«Molto clamore, ma è davvero bravino» ...

Smaltimento rifiuti, dopo le auto cinesi nuovo business per Paolo Berlusconi - Smaltimento rifiuti, dopo le auto cinesi nuovo business per paolo berlusconi - Non solo Df Italia per portare le automobili cinesi di DongFeng in Italia, paolo berlusconi costituisce la nuova società R.En.n.a per lo smaltimento rifiuti ...

Natalia Estrada: «Alla tv ho preferito i cavalli, Amadeus mi voleva ma ho detto no. Mastrota Lo sento per il bene di nostra figlia» - Natalia Estrada: «Alla tv ho preferito i cavalli, Amadeus mi voleva ma ho detto no. Mastrota Lo sento per il bene di nostra figlia» - Natalia Estrada vive in un ranch in Piemonte. Vive come piace a lei senza televisione ormai dal 2007. E poi cosa le serve Sveglia alle 5.30 poi alla sera alle 21 crolla. «Ma ...