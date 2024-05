Panchina Milan – Dal Belgio | Il Marsiglia abbandona la pista Fonseca

Maurizio Sarri si siederà sulla Panchina del Milan ? Le parole dell’ex allenatore della Lazio sul suo futuro L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato non è ancora arrivato ma quella contro la Salernitana sarà di certo l’ultima partita di Stefano ...

TJ - BOLOGNA-JUVENTUS 2-0 - Uno-due shock dei padroni di casa, segna Urbanski - TJ - BOLOGNA-JUVENTUS 2-0 - Uno-due shock dei padroni di casa, segna Urbanski - 11' - UNO-DUE SHOCK DEL BOLOGNA, SEGNA URBANSKI. Azione confusa in area bianconera, arrivano in mille sul pallone, alla fine è Urbanski ad anticipare Gatti 8' - Torna a spingere il Bologna che ...

Il Milan guarda al futuro, Ielpo: “De Zerbi nome pericoloso, Conte l’ideale. Con Pioli era giunto il momento di separarsi, ora servono certezze” - Il milan guarda al futuro, Ielpo: “De Zerbi nome pericoloso, Conte l’ideale. Con Pioli era giunto il momento di separarsi, ora servono certezze” - Il milan cerca il sostituto di Pioli, con Mario Ielpo che a Tag24 ha detto la sua su chi dovrebbe sedere sulla panchina rossonera.

De Zerbi e il futuro dopo il Brighton: "Al momento..." - De Zerbi e il futuro dopo il Brighton: "Al momento..." - Futuro ancora tutto da scrivere per l'ormai ex allenatore del Brighton De Zerbi, in queste ore accostato anche alla panchina del milan. "Non c’è nessun club, nessuno mi ha offerto (niente). Al momento ...