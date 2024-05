Pallanuoto Il team femminile del Moie surclassa Perugia 20-3

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 20 maggio 2024) Squadra ancora imbattuta. Domani martedì 21 maggio big match d’alta classifica a Tolentino, distanziata di tre punti, inizio ore 20.45, 20 maggio 2024 – IlMarche, in un Palablù gremito di gente, batte LRNcon un formidabile 20 a 3: la squadra in rosa ancora imbattuta rimane saldamente in testa alla classifica!Il pubblico, galvanizzato dalla bella prestazione, ha sostenuto le ragazze con tanti applausi contribuendo a creare un vero clima di festa. La partita è iniziata subito alla grande per ilMarche ed è proseguita benissimo, come indicato dai parziali. Gli unici goal subiti sono nel 1° e alla fine del 4° tempo, quest’ultimo come per ...