Pallamano La Carpine chiude terza nella Final Four

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo l’amarezza per la semie persa sabato con Parma, laha terminato al terzo posto ledi Serie B che si sono chiuse ieri al PalaBoschetto di Ferrara e che hanno visto proprio i ducali di coach Luigi Pieracci (ex giocatore di Carpi) battere 32-30 i padroni di casa del Ferrara United conquistando il salto in Serie A Bronze.ina laha battuto 33-32 il San Lazzaro, in una gara che i giallorossi di coach Montanari hanno dominato nel primo tempo (chiuso avanti 22-15) e che nei 3’i, con un break subito di 5-1, si sono quasi visti portare via dai bolognesi. "Ci tenevamo a finire terzi – spiega Tommaso Verri – per onorare una grande stagione, non abbiamo rimpianti, abbiamo dato davvero ...

Adesso è davvero finita. Dopo 3 stagioni la Pallamano Carpi saluta la Serie A Gold dopo un anno nero, con appena 3 vittorie in 24 gare e 12 ko su 12 in trasferta. La sentenza arriva nel derby di Rubiera, che la squadra di Serafini guida per 50’ ...

Può essere un fine settimana storico per la P alla mano Carpine (in foto Nicola Vastano), che oggi e domani sarà al via nella final four per la promozione in Serie A Bronze. Al PalaBoschetto di Ferrara si sfidano le prime 4 della regular season di ...

Sfuma in Semifinale al PalaBoschetto di Ferrara il sogno della Pallamano Carpine . I ragazzi di coach Montanari sono stati battuti ieri nella Semifinale per la promozione in Serie A Bronze da Parma per 29-26, al termine di una gara bellissima e oggi ...

