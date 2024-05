Pagelle Salernitana Verona - i TOP e i FLOP del match

(Di lunedì 20 maggio 2024) I TOP e idelvalido per la 37esima giornata di Serie A 2023/24: lee i voti diLedei protagonisti deltra, valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(3-4-2-1): Fiorillo 6; Pierozzi 5, Fazio 5, Pirola 5 (46? Maggiore 6.5);

Salernitana, le pagelle di CM: Fiorillo migliore in campo. Squadra rassegnata - Salernitana, le pagelle di CM: Fiorillo migliore in campo. Squadra rassegnata - verona-Salernitana 2-1 Fiorillo 6,5: nonostante i due gol sui quali può davvero poco, per il resto tiene a galla i suoi come può. Migliore in campo. Pierozzi 6: in.

Salernitana-Verona 1-2: video, gol e highlights - Salernitana-verona 1-2: video, gol e highlights - Obiettivo raggiunto dal verona che vince 2-1 sul campo della Salernitana e festeggia la salvezza. Subito incisivi i gialloblù, avanti a metà primo tempo col mancino piazzato di Suslov da fuori area. P ...

Pagelle Salernitana-Verona 1-2: Suslov e Folorunsho salvano i gialloblù, granata non pervenuti - pagelle Salernitana-verona 1-2: Suslov e Folorunsho salvano i gialloblù, granata non pervenuti - Inizio di gara piuttosto complicato per la Salernitana, con il verona che impone il suo ritmo fin dai primi minuti. Dopo varie chance sprecate, i gialloblù trovano il vantaggio grazie a un’azione ...