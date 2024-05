Orrore in Spagna | nonno uccide i nipotini e poi si toglie la vita

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un terribile fatto di cronaca sta scuotendo la: è proprio qui che undi 72 anni ha ucciso diper poirsi lalui stesso. Si tratta di un dramma familiare che sta tenendo banco in queste ore sulle cronache spagnole. Leggi anche: Vigile spara euna collega: tragedia ad Anzola, Sofia Stefani aveva soltanto 33 anni Cos’è successo Tutto iniziato domenica pomeriggio, quando l’uomo si è barricato in casa con i suoidi 9 e 14 anni. Nonostante i tentativi di negoziazione da parte della Guardia Civile insieme ad altri membri della famiglia, il sequestro è finito nel più tragico dei modi. Ilha ucciso i due nipoti a colpi di fucile e poi si è suicidato con la stessa arma. I tre cadaveri sono stati ...

