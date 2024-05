Oroscopo Branko lunedì 20 Maggio 2024 | Scorpione stressato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’diper oggi,20Ariete Grazie ai recenti cambiamenti astrali, avete diversi pianeti in assetto favorevole. Vi sentite pieni di voglia di fare, ma non esagerate: troppi impegni tutti insieme sono difficili da gestire. Toro La settimana riparte a rilento, siete meno entusiasti: prestate più attenzione alla vostra salute e a eventuali malanni. Non sottovalutate sintomi, anche se passeggeri. Gemelli Grazie agli influssi benefici di Marte e del Sole, la settimana riparte all’insegna della dinamicità. Avete le energie necessarie per portare a termine qualsiasi compito. Cancro Ricominciate la settimana con l’umore alle stelle: vi guardate allo specchio e vi piacete, vi sentite bene con voi stessi e con gli altri. Leone Cercate di gestire con saggezza le risorse ...