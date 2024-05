Oggi funerali a Roma di Franco Di Mare

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 20 maggio 2024) 8.57 Si terrannoalle 14 idiDi, nella Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a. La figlia e la moglie del giornalista, che aveva lavorato a lungo in Rai ed è morto a 68 anni per un tumore causato dall'inalazione di particelle di amianto, promettono di "continuare la battagli affinché la sua sia riconosciuta come malattia professionale". Di, in qualità di inviato speciale, aveva seguito diversi conflitti tra cui quello in Bosnia.