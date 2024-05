Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei e nei paesi limitrofi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Avvenuto unnei. Forte paura tra i cittadini delle zone limitrofe Due scosse di terremoto nei, la prima avvenuta alle 19:51 con una magnitudo 3.5, la seconda di magnitudo 4.4 alle ore 20:10. Loha preoccupato fortemente i cittadini, che hanno sentito pienamente le scosse, alcuni sono scesi in strada uscendo, quindi, dalle proprie abitazioni spaventati. Inoltre alcune abitazioni sono caduti degli oggetti pendenti e soprammobili I dati sono stati prontamente registrati dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Con una profondità di 3km e un epicentro in zonaL'articolo proviene da Punto! - Il web ...

