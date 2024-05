Nuova scossa nei Campi Flegrei - trema anche Napoli Paura e gente in strada

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 20 maggio 2024) AGI - Uno sciame sismico nei, con scosse che si susseguono da questa mattina, allarma il Napoletano. Quattro scosse in particolare questa sera hanno portatoin. Una, poco dopo le 20.10, a una magnitudo stimata dall'Ingv di 4,4, preceduta da un'altra di magnitudo 3,5. Le scosse sono state avvertite nettamente dalla popolazione non solo tra Baia, Bacoli e Pozzuoli, main molti quartieri di, il Vomero e Fuorigrotta soprattutto, maChiaia e quelli occidentali ai confini con Pozzuoli. Lapiù rilevante ha fatto scattare l'allarmein alcuni Comuni dell'hinterland come Casavatore, Giuliano e Afragola. Già stamani nei...