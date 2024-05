Novate - furti negli armadietti dei dipendenti | arrestati due giovani nomadi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024)Milanese (Milano) – Recidivi. Duein due giorni. Prima una denuncia e poi l'arresto. Un ragazzo di 20 anni e una donna di 28, entrambi residenti nel campodi via Monte Bisbino a Milano sono statinel fine settimana dai carabinieri aMilanese dopo essere stati sorpresi a rubarespogliatoi riservati aidell'Euronics del centro commerciale Metropoli di via Amoretti. I due sono stati colti in flagranza proprio da una delle vittime, una dipendente di 35 anni, che li ha sorpresi mentre frugavano nel suo armadietto. Hanno tentato la fuga ma non sono andati molto lontani, prima sono stati bloccati dagli addetti alla sicurezza del centro e poi sono statidai militari della locale stazione. ...