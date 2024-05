Netanyahu | l' ordine Cpi è contro Israele

(Di lunedì 20 maggio 2024) 20.55 "L'assurdo e falso del pubblico ministero dell'Aja non è diretto soloil Premier e il ministro della Difesa, ma è direttol'intero Stato di". Questa la dura reazione di Benyamin. "Respingo con disgusto il paragone del procuratore dell'Aja tra l'democratico e gli assassini di massa di Hamas. -ha aggiunto- Questo è il nuovo antisemitismo. Nessuna pressione o decisione in qualsiasi forum internazionale -ha concluso-ci impedirà di colpire coloro che cercano di distruggerci".

