Neonato trovato morto arrotolato tra le lenzuola in crociera | fermate la madre e due colleghe

Neonato morto trovato su una nave da crociera al largo dell'Argentario, fermata la madre per omicidio - Neonato morto trovato su una nave da crociera al largo dell'Argentario, fermata la madre per omicidio - Fermata la madre per omicidio - Aperta un'indagine dalla procura - Intervento dei carabinieri per i rilievi del caso : Grosseto – Neonato trovato morto su una nave da crociera. Carabinieri – Immagine ...

