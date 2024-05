Neonato morto sulla nave da crociera: in cabina da solo per ore. Fermata la madre a Grosseto - Neonato morto sulla nave da crociera: in cabina da solo per ore. Fermata la madre a Grosseto - La donna, che fa parte dell'equipaggio, avrebbe tenuto nascosta la sua gravidanza. Il bambino sarebbe stato lasciato solo nella cabina senza cure mediche ...

Reggio, tra i clan «una cabina di regia comune» per spartirsi i soldi delle estorsioni. «Uno voi e uno noi» - Reggio, tra i clan «una cabina di regia comune» per spartirsi i soldi delle estorsioni. «Uno voi e uno noi» - Ma non solo. «I citati ndranghetisti – si legge nella memoria – si interrogavano sull’opportunità di istituire una cabina di regia, composta da rappresentanti delle diverse famiglie, in modo da ...