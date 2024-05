Neonato morto su nave - fermata la madre

(Di lunedì 20 maggio 2024) 15.38 La Procura di Grosseto ha fermato una donna con l'accusa di aver ucciso il bambino da lei partorito su unada crociera due giorni prima. La donna fa parte dell'equipaggio. E' una 28enne di origini filippine e avrebbe nascosto la gravidanza.L'allarme è stato dato dai colleghi sulla, battente bandiera delle Bahamas. Il corpo delera nella cabina che ladivideva con altro personale dell'equipaggio. La donna era in stato confusionale ed è stata portata in ospedale.

