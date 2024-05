(Di lunedì 20 maggio 2024) Il bimbo di pochi giorni sarebbe stato lasciato solo in cabina per ore. La donna fa parte dell'equipaggio della Silver Whisperal largo dell'Argentario. L'allarme dato dai colleghi

Non sembrava incinta. E di sicuro la donna in stato interessante non aveva detto a nessuno della gravidanza: ma ora tutto è emerso nel peggiore dei modi, alimentando un giallo che si è consumato a bordo di una nave da crociera al largo ...

Neonato morto sulla nave da crociera, fermata la madre per omicidio - neonato morto sulla nave da crociera, fermata la madre per omicidio - fermata, con l’accusa di omicidio volontario del figlio appena nato, una donna di origine filippina, di 28 anni, membro dell’equipaggio della nave da crociera Silver Whisper. La donna, che ha mansioni ...

Neonato morto su nave da crociera: la madre fermata per omicidio volontario - neonato morto su nave da crociera: la madre fermata per omicidio volontario - Il bimbo di pochi giorni sarebbe stato lasciato solo in cabina per ore. La donna fa parte dell'equipaggio della Silver Whisper fermata al largo dell'Argentario. L'allarme dato dai colleghi ...

Neonato morto su una nave da crociera, fermata la madre - neonato morto su una nave da crociera, fermata la madre - GROSSETO La procura di Grosseto ha fermato con l’accusa di omicidio volontario del figlio appena nato una donna di origine filippina, di 28 anni, membro dell’equipaggio della nave da crociera Silver W ...