Neonati in aereo | possibili rischi e 6 consigli per viaggiare in sicurezza

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 20 maggio 2024) Che si tratti di vacanze o di spostamenti di lavoro,con i bambini, specie se piccoli, è spesso fonte di preoccupazione e maggiore attenzione. Occupiamoci deiin, andando a scoprire da quando è possibile volare con i bambini e quali aspetti considerare per un viaggio sicuro e non stressante per i piccoli e i loro genitori. Ipossonoin? A differenza di quanto si possa immaginare, non ci sono particolari limitazioni per iin. O, meglio, i bambini sani e nati a termine – come spiegato dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) – possonoa bordo di ungià dopo due giorni dalla loro nascita. L’indicazione è quella di aspettare almeno 7 giorni, ma se strettamente necessario è possibile partire anche dopo 48 ore. Discorso diverso per i bambini prematuri e quelli con patologie cardiache e polmonari in quanto, in virtù della loro maggiore fragilità, è necessario consultare prima il medico in quanto sono più ao.