Nel Salento l' ultimo esemplare del leone delle caverne | ritrovato nella Grotta Romanelli - è il felino più grande mai esistito

Ecco il leone delle caverne, ritrovato nella Grotta Romanelli nel Salento. Risale alla Puglia di 12mila anni fa - Ecco il leone delle caverne, ritrovato nella Grotta Romanelli nel Salento. Risale alla Puglia di 12mila anni fa - È stato ritrovato in Puglia, nella Grotta Romanelli in provincia di Lecce, il ritratto dell'ultimo leone delle caverne europeo, uno dei più grandi felini mai esistiti: il reperto, rinvenuto 80 anni fa ...

In una grotta in Puglia il ritratto dell’ultimo leone europeo - In una grotta in Puglia il ritratto dell’ultimo leone europeo - Il ritratto dell'ultimo leone delle caverne europeo, uno dei più grandi felini mai esistiti, risale a 12mila anni fa; quando era ormai quasi estinto.

Scoperta incisione sull'ultimo leone delle caverne in Europa: è di 12mila anni fa - Scoperta incisione sull'ultimo leone delle caverne in Europa: è di 12mila anni fa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scoperta incisione sull'ultimo leone delle caverne in Europa: è di 12mila anni fa ...