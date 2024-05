Nel 2025 la Taric arriverà anche a Campi Bisenzio Ecco cosa cambia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – Nella tariffa corrispettiva arrivanel comune di. In linea con quanto richiesto dalla normativa europea, il principio alla base della corrispettiva implicherà una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti dagli utenti. La nuova tariffa, in grado di superare il calcolo presuntivo della Tari, verifica i comportamenti virtuosi degli utenti, valorizzando chi si impegna maggiormente nella separazione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente. Checambierà concretamente dal primo gennaio per le oltre 20.000 utenze (domestiche e non domestiche) coinvolte? Come funzionerà il nuovo sistema? Come consultare il simulatore ed il portale nell’area dedicata? Considerata l'assoluta novità del sistema e ...