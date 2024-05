Napoli su Gasperini - De Laurentiis ha deciso | importante novità per la panchina

(Di lunedì 20 maggio 2024) Emergono aggiornamenti importanti circa il futuro di, il presidente Deha già preso una decisione per la. Il campionato è quasi giunto al termine, manca soltanto una giornata di campionato per gli azzurri:-Lecce. Dopo la fine della stagione, la società partenopea dovrà ripartire fin da subito e prendere le scelte più giuste per il prossimo anno. Il presidente Aurelio Dedovrà decidere su quale allenatore puntare, evitando di commettere scelte sbagliate.ha già, la volontà del tecnico verrà comunicata dopo la finale di Europa League Secondo quanto rilasciato dal Corriere dello Sport, Gian Pieroha già le idee chiare circa il suo futuro. La sua destinazione è già decisa, ma verrà ...

De Laurentiis aspetterà Gasperini , pronto ad aspettarlo ancora Aurelio De Laurentiis , come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, continua a inseguire Gian Piero Gasperini … L'articolo De Laurentiis non molla Gasperini , dopo la ...

“Voglio Gasperini ”. Non l’ha detto in pubblico, ma a Giovanni Manna, ds in pectore del Napoli che sarà: Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare su chi vorrebbe vedere sulla panchina della squadra, dopo l’annus horribilis che sta per finire. E ...

Gasperini-Napoli, nei giorni scorsi colloquio positivo. Ma De Laurentiis ha un dubbio - gasperini-Napoli, nei giorni scorsi colloquio positivo. Ma De laurentiis ha un dubbio - Nei giorni scorsi, secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbe stato un colloquio con il Napoli.

Il Mattino: "Panchina Napoli: frenata per Conte, risale Italiano. Stallo Pioli" - Il Mattino: "Panchina Napoli: frenata per Conte, risale Italiano. Stallo Pioli" - "Panchina Napoli: frenata per Conte, risale Italiano. Stallo Pioli" scrive il Il Mattino in edicola stamani. Dopo il lungo corteggiamento cala il gelo nella trattativa con ...

Offerta monstre del Napoli per Buongionro: può essere un indizio per il nuovo allenatore - Offerta monstre del Napoli per Buongionro: può essere un indizio per il nuovo allenatore - Il grande obiettivo del Napoli, comunque, resta sempre Alessandro Buongiorno: De laurentiis è arrivato a confezionare ... che la scorsa estate era stato molto vicino all'Atalanta di quel gasperini che ...