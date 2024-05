Napoli | il ds Manna dice addio alla Juve e prepara la rivoluzione in casa azzurra

Il nuovo ds del Napoli , Giovanni Manna , è già al lavoro per ringiovanire e rinforzare la rosa. Mario Rui, Osimhen e altri big possono partire. Il Napoli si appresta a una profonda rivoluzione della rosa in vista della prossima stagione. Il nuovo ...

"Manna, l'esperienza Next Gen con la Juve per il Napoli: progetto squadra B" - "manna, l'esperienza Next Gen con la Juve per il napoli: progetto squadra B" - L'ormai ex dirigente bianconero già al lavoro nella sua nuova avventura all'ombra del Vesuvio: "Contratto lungo, fino al 2029" ...

Schira: “Rinnovo Kvara Situazione Spinosa, Manna pensa al Napoli B” - Schira: “Rinnovo Kvara Situazione Spinosa, manna pensa al napoli B” - L'esperto di calciomercato Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove ha commentato la situazione legata al rinnovo di Kvaratskhelia e ...

Nuovo allenatore Napoli, Italiano ha dato disponibilità a De Laurentiis - Nuovo allenatore napoli, Italiano ha dato disponibilità a De Laurentiis - Vincenzo Italiano si candida come nuovo allenatore del napoli. Il tecnico della Fiorentina avrebbe dato ampia disponibilità a De Laurentiis.